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Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)
04.03.2021 08:00
Шахтер неожиданно уступил перволиговому Агробизнесу в 1/4 финала Кубка Украины. Встреча, которая прошла на стадионе им. Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Волочиска, сообщает iSport.ua.
Основное время встречи завершилось без забитых голов, хотя обе команды имели несколько неплохих моментов.
На 52-й минуте "горняки" заработали пенальти, однако Алан Патрик не сумел отправить мяч в сетку. Спустя три минуты Агробизнес открыл счет, но судья не засчитал гол Петрова.
Единственный гол в матче был забит в первом экстра-тайме. На 96-й минуте Богдан Семенец реализовал выход один на один с Андреем Пятовым.
Стоит отметить, что "горняки" доигрывали матч вдесятером - на 109-й минуте арбитр удалил Хочолаву.
Теги: Кубок Украины, проигрыш, ФК "Шахтёр"
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