Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)

07.03.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)

"Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в гостевом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкое дерби на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского закончилось со счетом 1:0 в пользу подопечных Луиша Каштру, сообщает ТСН.
"Горняки", которые должны были реабилитироваться перед собственными болельщиками за сенсационный вылет от "Агробизнеса" в 1/4 финала Кубка Украины, вышли вперед на 24-й минуте. Додо откликнулся на заброс Майкона из глубины и, ворвавшись в штрафную, отправил мяч под дальнюю штангу.
Подопечные Юрия Калитвинцева ответили на 38-й минуте. Форвард хозяев Таддеус Нкенг, казалось, сравнял счет. Однако после подсказки ассистента VAR арбитр матча Юрий Иванов пересмотрел эпизод и отменил гол. Вероятно, он усмотрел офсайд у Игоря Снурницына, который принимал активное участие в эпизоде и мешал голкиперу "горняков" Анатолию Трубину.
Доигрывал "Олимпик" матч в меньшинстве. На 83-й минуте Руслан Бабенко получил вторую желтую карточку за фол против Дентиньо на чужой половине поля.



Теги: футбол, победа, ФК "Шахтёр", ФК "Олимпик"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх