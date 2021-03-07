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"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)
"Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в гостевом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкое дерби на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского закончилось со счетом 1:0 в пользу подопечных Луиша Каштру, сообщает ТСН.
"Горняки", которые должны были реабилитироваться перед собственными болельщиками за сенсационный вылет от "Агробизнеса" в 1/4 финала Кубка Украины, вышли вперед на 24-й минуте. Додо откликнулся на заброс Майкона из глубины и, ворвавшись в штрафную, отправил мяч под дальнюю штангу.
Подопечные Юрия Калитвинцева ответили на 38-й минуте. Форвард хозяев Таддеус Нкенг, казалось, сравнял счет. Однако после подсказки ассистента VAR арбитр матча Юрий Иванов пересмотрел эпизод и отменил гол. Вероятно, он усмотрел офсайд у Игоря Снурницына, который принимал активное участие в эпизоде и мешал голкиперу "горняков" Анатолию Трубину.
Доигрывал "Олимпик" матч в меньшинстве. На 83-й минуте Руслан Бабенко получил вторую желтую карточку за фол против Дентиньо на чужой половине поля.
Теги: футбол, победа, ФК "Шахтёр", ФК "Олимпик"
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