Последние новости раздела
- Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)10:00
- Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ08:00
- Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО)11:00
- "Шахтер" и "Динамо" вышли в 1/8 Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив17:00
- "Шахтер" в Тель-Авиве без проблем разобрался с "Маккаби" (ВИДЕО)08:00
- Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо (Киев) - Брюгге13:00
Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)
12.03.2021 08:00
Шахтер на выезде разгромно проиграл Роме со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает iSport.ua.
Горняки первыми пропустили от Пеллегрини, а во втором тайме начали рисковать и играть острее, но при этом сами не забили и дважды пропустили в течении 5 минут.
Рома — Шахтер 3:0
Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньеса, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).
Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", Рома
Читайте также:
- Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы
- Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер — Айнтрахт
- Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"
- УЕФА наказал "Шахтер" и "Бенфику" за нарушение регламента Лиги Европы
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
- "Шахтер" вылетел из Лиги Европы за шаг до финала (ВИДЕО)
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы17:00
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода14:00
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий17:00
- Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения15:00
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена12:00
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"10:00
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"17:00
- Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы17:00
- В Черном море затонуло судно с украинским экипажем16:00
- Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации15:00
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода14:00
- "Новая почта" объявила о повышении тарифов13:00
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)12:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта10:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена
- Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма
- Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода