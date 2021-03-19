"Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)

19.03.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" уступили дорогу "Роме" и "Вильяреалу" соответственно в Лиге Европы УЕФА, проиграв и свои ответные матчи 1/8 финала, сообщает UEFA.com.

Перед горняками стояла сложнейшая задача - отыграть три мяча. Она стала почти невыполнимой, когда в начале второго тайма Борха Майораль поразил ворота Анатолия Трубина ударом головой с близкого расстояния. Жуниор Мораэс сравнял счет, воспользовавшись скидкой Алана Патрика после розыгрыша штрафного. Но Майораль принес римлянам победу, отправив мяч в сетку с нескольких метров после прострела Карлеса Переса.

В матче "Вильяреал" - "Динамо" хозяева забили уже на старте поединка. Саму Чуквуэзе навесил с правого фланга, а Жерар Морено ударом головой открыл счет. Второй гол "Вильяреала" создала та же связка. Чуквуэзе прервал пас Виталия Миколенко, и мяч оказался у Даниэля Парехо, который вывел на ударную позицию Морено. Форвард с помощью рикошета от Ильи Забарного удвоил преимущество. После перерыва испанцы полностью контролировали игру, владели инициативой, но не форсировали события. "Динамо" провело слабый матч, даже не пытаясь хотя бы раз огорчить Серхио Асенхо.