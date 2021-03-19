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Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ
Спортивный арбитражный суд CAS отклонил апелляцию УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, сообщает ZN.
Суд оставил в силе решение УЕФА присудить украинской сборной 0:3 в матче со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября.
При этом Украинская ассоциация футбола была признана жертвой пандемии COVID-19, поэтому не будет оплачивать УЕФА и Швейцарии никакие расходы по этому делу.
Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария - Украина. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.
УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделал это невозможным. 25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3.
Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своей группе Лиги наций и покинула высший дивизион турнира.
Теги: Украина, Швейцария, апелляция, Лига Наций
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