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Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина

23.03.2021 17:00
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Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина

Национальная сборная Украины по футболу в среду, 24 марта, проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на 81-тысячной арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени сойдутся с действующим чемпионом мира сборной Франции. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами противостояния, передает Укринформ.
Известная австрийская букмекерская контора bwin, в частности, принимает ставки на победу французов с коэффициентом 1,28, на ничейный результат - 5,25, а на победу команды Андрея Шевченко - 9,75.
Соперники встречались 10 раз. Французы имеют в своем активе 6 побед, 4 раза команды играли вничью, а единственную победу сборная Украины одержала в стыковом матче за выход на чемпионат мира-2014 (2:0).



Теги: Украина, Франция, прогноз, Чемпионат мира по футболу, букмекер, отбор
 
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