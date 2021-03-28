Последние новости раздела
- Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-202116:00
- Украина вырвала ничью у Франции в первом матче отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина17:00
- "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)08:00
- Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ16:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома08:00
- Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой16:00
- Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2021
28.03.2021 16:00
Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 28 марта, проведет свой второй матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве будут принимать команду Финляндии. Букмекеры считают украинцев фаворитами противостояния, передает Укринформ.
Известная австрийская букмекерская контора bwin, в частности, принимает ставки на победу команды Андрея Шевченко с коэффициентом 1,75, на ничейный результат - 3,50, а на победу финнов - 5,00.
Соперники встречались дважды. В отборе на чемпионат мира-2018 сборная Украины одержала победы 1:0 в Одессе и 2:1 в Тампере.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Теги: Украина, Финляндия, прогноз, Чемпионат мира по футболу, анонс
Читайте также:
- Астролог предсказал исход матчей Греция-Украина и Россия-Словения
- Украина-Англия: составы команд, шансы, прогнозы
- Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина
- Украина - Греция. Прогноз специалистов
- Украина - Греция. Карты прочат нашим футболистам победу, а звезды - поражение!
- Майк Тайсон дал прогноз на бой Кличко - Хэй
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату13:00
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-202116:00
- Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля15:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта11:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- Сегодня ночью Украина перешла на летнее время09:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
- В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины15:00
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта11:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-19