Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2021

28.03.2021 16:00

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 28 марта, проведет свой второй матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве будут принимать команду Финляндии. Букмекеры считают украинцев фаворитами противостояния, передает Укринформ.

Известная австрийская букмекерская контора bwin, в частности, принимает ставки на победу команды Андрея Шевченко с коэффициентом 1,75, на ничейный результат - 3,50, а на победу финнов - 5,00.

Соперники встречались дважды. В отборе на чемпионат мира-2018 сборная Украины одержала победы 1:0 в Одессе и 2:1 в Тампере.

В прямом эфире поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.