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Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2021

28.03.2021 16:00
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Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2021

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 28 марта, проведет свой второй матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве будут принимать команду Финляндии. Букмекеры считают украинцев фаворитами противостояния, передает Укринформ.
Известная австрийская букмекерская контора bwin, в частности, принимает ставки на победу команды Андрея Шевченко с коэффициентом 1,75, на ничейный результат - 3,50, а на победу финнов - 5,00.
Соперники встречались дважды. В отборе на чемпионат мира-2018 сборная Украины одержала победы 1:0 в Одессе и 2:1 в Тампере.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.



Теги: Украина, Финляндия, прогноз, Чемпионат мира по футболу, анонс
 
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