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В сборной Казахстана перед матчем с Украиной выявлена вспышка коронавируса

30.03.2021 13:00
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В сборной Казахстана перед матчем с Украиной выявлена вспышка коронавируса

В расположении сборной Казахстана, которой завтра предстоит провести матч против Украины в Киеве, зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает SportArena.
Сразу несколько зараженных зафиксировали в тренерском штабе Казахстана, а некоторые футболисты оказались в контактной группе с ними. Известно, что положительные тесты сдали тренер Сергей Калюбин и администратор Максим Шауберт.
Кто из футболистов ушел на самоизоляцию, а кто все же отправится в Киев, пока не ясно.
Сборная Казахстана провела лишь один матч в отборе на чемпионат мира, в Нур-Султане проиграв лидеру группы D Франции (0:2). Украина сыграла вничью с французами (1:1) и финнами (1:1).
Поединок Украина — Казахстан пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 31 марта. Начало встречи — в 21:45.



Теги: Украина, Казахстан, Чемпионат мира по футболу, COVID-19
 
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