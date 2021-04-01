Украина не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022

01.04.2021 08:00

В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у Казахстана - Мужиков (59 минута).

Напоминаем, сборная Украины в двух стартовых турах квалификации ЧМ набрала 2 очка, дважды сыграв вничью 1:1 с Францией и Финляндией.

В другом поединке группы D в Сараево сборная Боснии и Герцеговины проиграла Франции - 0:1.

Турнирное положение: Франция - 7 очков (после 3 игр), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).