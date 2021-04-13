Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира

13.04.2021 18:00

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко дал оценку игры национальной команды на отборе к ЧМ-2022. Напомним, что она играла с Францией, Финляндией и Казахстаном. Что интересно, все поединки закочились с одинаковым счётом 1:1.

Александр Зинченко рассказал, что для него большой честью и ответственностью было выходить на поле в качестве капитана сборной Украины.

По словам полузащитника, в игре с французами его команде удалось проявить характер. Во многом помогли мотивирующие слова тренерского штаба. Свой гол украинцы забили совершенно заслуженно.

По мнению Зинченко, в поединке с финнами сборной не хватило концентрации: хотя команда контролировала игру на протяжении всей встречи, в конце футболисты расслабились и пропустили мяч.

Матч против Казахстана выдался крайне трудным для украинцев. Несмотря на множество моментов и ударов, забить удалось лишь однажды.

Александр считает, что нужно оставить всё плохое позади и продолжать двигаться вперёд. Посмотреть трансляции следующих встреч украинской национальной команды и сделать на них ставки вы сможете, скачав приложение Мелбет на свой смартфон.