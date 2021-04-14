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УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, игравших в командах ОРДЛО
Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала от участия в играх 26 спортсменов, которые выступали в составах сборных команд "ЛНР" и "ДНР", сообщается на сайте УАФ.
Спортсмены отстранены от участия в матчах "за действия и поведение, которые вредят репутации футбола".
Так, УАФ пожизненно запретила осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.): Гарненко С.А, Федотову Е.А., Пархоменко А.А., Охмату Е.И., Томазову С.С., Махно Я.М., Лагоде А.А., Бессалову А.Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С. , Варванину А.А., Майбороде А.А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О.В., Циндрику С.А., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дризе С.С., Наумову Е.С., Захарову Н. А., Зубахину И. А.
В Ассоциации добавили, что упомянутые спортсмены могут обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Теги: дисквалификация, футболисты, ОРДЛО
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