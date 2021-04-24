ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины (ВИДЕО)

24.04.2021 09:00

Донбасс обыграл Сокол в четвертом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Поединок прошел в Киеве и завершился со счетом 4:3 в пользу команды Павла Микульчика, сообщает iSport.

Сокол начал встречу довольно бодро - уже на девятой минуте первого периода киевляне вышли вперед благодаря точному броску Михнова. После пропущенной шайбы донецкая команда стала действовать слишком воинственно. Донбасс часто фолил, что, впрочем, сыграло Соколу на руку.

Во втором периоде арбитру пришлось пять раз удалять игроков гостевой команды. Киевляне этим сразу же воспользовались, забив еще одну шайбу. Однако Донбасс все же смог совладать с эмоциями и перехватил инициативу. В конце второй 10-минутки Шишлянников сократил отставание в счете до одной шайбы.

Третий период завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Игра плавно перешла в овертайм, где все решил точный бросок Казаковцева.

Это был четвертый матч в серии, общий счет - 4:0. Донецкая команда выиграла плей-офф и стала чемпионом Украины.