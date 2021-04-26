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Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)

26.04.2021 10:00
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Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)

Киевское "Динамо", обыграв 25 апреля "Ингулец" со счетом 5:0, досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021, сообщает LIGA.
В параллельном матче донецкий "Шахтер" уступил "Александрии" из Кировоградской области со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Гречишкин и Дмитрий Шастал.
Таким образом за три тура до конца чемпионата "Динамо" заработало 58 очков и сейчас опережает "Шахтер" на 12 зачетных пунктов. Луганская "Заря" отстает от "Шахтера" на четыре очка, но имеет игру в запасе.
Это 16-й чемпионский титул "Динамо" в национальном первенстве Украины (рекорд) и 29-й за всю историю. Последний раз клуб становился чемпионом Украины по футболу в 2016 году.



Теги: футбол, чемпион, ФК "Динамо" Киев
 
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