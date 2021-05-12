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Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина"
12.05.2021 17:00
13 мая в Мариуполе стартует трехдневный марафон «ВелоДонетчина». Преодолев порядка 250 км, спортсмены финишируют 15 мая в Краматорске. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя.
Присоединиться к колонне велосипедистов может каждый. Цель велопробега – объединить активных жителей городов Донецкой области, пропаганда здорового образа жизни. Кроме этого, организаторы предлагают участникам совершить небольшое путешествие и больше узнать о своем крае.
Старт велопробега в 10:00 на Театральной площади. Дальнейший маршрут участников будет проходить через Волноваху, Угледар, Курахово, Покровск, Мирноград, Константиновку, Дружковку и Краматорск.
Теги: Донбасс, Мариуполь, велосипед
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