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Архив - Спорт

Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя

21.05.2021 16:30
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Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя

Мастерство украинских атлетов с каждым годом повышается, про что свидетельствуют многочисленные победы не только на национальном, но и на международном уровне. Зачастую мы слышим о достижениях молодых спортсменов и вновь прибывших в спортивную команду. А как же ветераны спорта? Продолжают ли они принимать участия в соревнованиях?
Стойкость характера и стремление к победе
Дата рождения Владимира Тереновича совпала со сложными военными годами – 1941 год. Семья была малообеспеченная, в принципе, как и многие семьи того времени, однако дружной и сплоченной. Любовь к спорту юноше привила его бабушка, которая изначально увидела в нем потенциал спортсмена.
Будучи школьником, Владимир Терещук начал посещать спортивные секции, на которых и получил азы спортивного мастерства. В дальнейшем он остановился на тяжелой атлетике.
В 1968 году окончил профильный институт в Киеве и по распределению отравился в г. Бердянск Донецкой области. В последующем на соревнованиях он представлял и защищал честь городов Донбасса.
На счету Владимира Тереновича множество спортивных достижений:

  • мастер спорта;
  • чемпион Всеукраинских соревнований;
  • призер олимпиад международного уровня;
  • заслуженный деятель спортивной культуры.

После окончания спортивной карьеры спортсмен начал преподавать физкультуру в одной из школ Славянска.
Золотая медаль спустя десятки лет
В апреле 2021 года на Закарпатье прошли IX Всеукраинские игры среди ветеранов-спортсменов по тяжелой атлетике.
Владимиру Тереновичу удалось опередить своих сверстников. Как сообщает спортивный портал https://meta.ua/sport/, спортсмен установил рекорд в рывке штанги массой 35 кг и толчке весом 49 кг в весовой категории до 73 кг. Стоит учесть, что в соревнованиях принимали участие более 100 ветеранов спорта.
Владимир Терещук стал примером для молодежи, ведь именно спорт позволяет оставаться в форме на протяжении долгих лет. Благодаря спортивным нагрузкам организм человека находится в тонусе и не стареет.


 
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