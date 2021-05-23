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Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского
Как "Шахтер" упустил воспитанника
Перспективный украинский хавбек Владислав Кобылянский поставил подпись под трудовым соглашением с клубом из турецкой Суперлиги. Выбор талантливого юниора пал на "Газиантеп". Сенсационную новость в числе первых опубликовал информационный портал "Мета Новости".
Турецкий клуб выпустил пресс-релиз с подробностями перехода украинского таланта. Украинец заключил долгосрочное соглашение с "Газиантепом", сроком на пять сезонов. Владислав находился "на карандаше" у нескольких топ-клубов, поэтому менеджменту "Газиантепа" пришлось приложить серьезные усилия, чтобы уговорить украинского хавбека.
В пользу "Газиантепа" сыграло то, что Кобылянский шесть месяцев находился в системе клуба и тренировался с основой. Владислав понял, что на него всерьез рассчитывают в качестве игрока стартового состава.
С ноября 2020 года полузащитник находился на свободном трансфере. Кобылянский не подошел под требования "Шахтера", хотя является воспитанником клуба. В ходе сезона 2019/2020 Владислав провел за состав U-19 "горняков" 15 поединков. Убедить тренеров в своей ценности для клуба Владислав не сумел.
"Бразильский вектор" губит перспективную молодежь
Кобылянский получил смехотворное предложение от родного клуба по продлению контракта и предпочел покинуть Донецк. Хавбек перешел в турецкую команду без финансовой компенсации для "горняков".
Это не первый случай "близорукости" донецких тренеров. Достаточно назвать имя Руслана Малиновского. Удивительно, но MVP итальянской Серии А оказался не нужен менеджменту "горняков".
Тенденция связана с "бразильским вектором" развития команды. Атакующие позиции стартового состава традиционно закреплены за южноамериканскими игроками. Воспитанникам академии нереально выиграть конкуренцию у бразильских футболистов за место в составе.
Теги: Турция, полузащитник, ФК "Шахтёр"
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