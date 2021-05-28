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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру - бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко - сделал свою ставку на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси». Другие прогнозы на футбол от экспертов можно посмотреть на портале “ВсеПроСпорт”.
В итоговом матче всего сезона, в финале Лиги чемпионов, сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Как сказал эксперт, он не уверен, что получит настоящее наслаждение от футбола от этих двух коллективов. Ведь встречаются две очень завязанные на тактике команды, два очень тактически умудренных тренера.
«Сити» в этом сезоне показал прекрасные результаты. Он чемпион АПЛ, обладатель Кубка Английской лиги. Теперь, конечно, команда Гвардиолы намерена взять требл. Скорее всего, как считает Максим, «Сити» все-таки победит в Лиге чемпионов. Ведь этот клуб очень давно об этом мечтал.
Если выбирать среди двух команд, то все-таки Калиниченко предпочтет «горожан». «Челси», конечно, тоже ему очень симпатизируют. Этот клуб не просто так дошел до финала, вполне заслуженно он оказался претендентом на титул главного турнира в Европе.
Но все-таки в этом их матче «Челси» будет играть так, как позволит ему «Манчестер Сити». Команда Тухеля будет пытаться играть так, как умеет сейчас лучше всего – на контратаках. От «синих» как раз один трофей в этом сезоне уже ушел. Победил их в финале Кубка Англии «Лестер». Но от этого «Челси» только злее и настойчивее будет играть с «Сити».
На самом деле, эксперт и не удивится, если «Челси» выиграет в этом мачте. Этот клуб в этом сезоне уже удивлял, а сам «Сити» этот клуб несколько раз недавно обыгрывал. Однако, несмотря ни на что, предпочтение Максима Калиниченко все-таки будут на стороне команды Гвардиолы.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Сити, ФК Челси, финал
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