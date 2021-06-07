В РФ возмутились новой формой сборной Украины по футболу

07.06.2021 08:00

Сборная Украины перед чемпионатом Европы обновила комплекты формы, в которой она будет выступать на турнире, сообщает Korrespondent.net.

На передней части футболок изображен контур карты Украины с гербом страны, стилизированным как эмблема УАФ.

На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие Слава Украине!, а на воротничках изнутри ответ на него Героям слава!.

В России ряд различных чиновников уже возмутились составляющими украинской формы.

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму", а лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" она назвала "калькой с известного немецкого национал-социалистического приветствия".

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв, в свою очередь, призвал УЕФА "отреагировать на эту форму и запретить ее". "На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", – сказал он.