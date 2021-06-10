УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы один из лозунгов

10.06.2021 14:00

УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". Об этом сообщает издание "Трибуна".

УАФ подтвердила, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболки сборной Украины.

Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган - "Героям слава" - должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он "несет явный политический смысл".