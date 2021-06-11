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Сегодня стартует Евро-2020

11.06.2021 12:00
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Сегодня стартует Евро-2020

Сегодня, 11 июня, стартует главное европейское первенство - чемпионат Европы-2020, сообщает iSport.
Этот турнир должен был пройти еще летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год.
Евро-2020 пройдет в 11-ти городах Европы в период с 11 июня по 11 июля. Изначально планировалось, что турнир примут сразу 12 городов, но весной 2021 года УЕФА принял решение отобрать у Дублина и Бильбао право принимать матчи, зато Севилья получила возможность принять первенство.
В матче-открытии Евро-2020 встретятся сборные Турции и Италии. Поединок пройдет 11 июня в Риме (Италия) на Стадио Олимпико. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
Команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы поединком против Нидерландов в Амстердаме. Матч состоится 13 июня в 22:00 по Киеву.



Теги: футбол, Чемпионат Европы, открытие
 
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