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Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина
13.06.2021 10:00
Сегодня, 13 июня, сборная Украины по футболу проведет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме свой стартовый поединок 16-го чемпионата Европы против команды Нидерландов. По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитами матча являются хозяева поля, передает Укринформ.
Так компания Parimatch победу Нидерландов оценивает коэффициентом 1,68, ничью - 3,70, выигрыш Украины - 6,10.
За всю историю команды встречались собой лишь в двух в товарищеских поединках. В 2008 году футболисты Нидерландов победили в Роттердаме - 3:0, а в 2010-м была зафиксирована ничья в Донецке - 1:1. В составе украинцев голом отличился Александр Алиев.
Поединок Нидерланды - Украина начнется в 22.00 по киевскому времени. Матч покажут телеканалы «Футбол 1» и «Украина».
Теги: Украина, футбол, Нидерланды, Чемпионат Европы, прогноз
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