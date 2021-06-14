ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником

14.06.2021 13:00

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Педриньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе" и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в португальскую "Бенфику". В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Контракт "горняков" с 23-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.