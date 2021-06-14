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Украина минимально уступила Нидерландам в первом матче Евро-2020 (ВИДЕО)
Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на XVI чемпионате Европы. Подопечные Андрея Шевченко на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме отыграли два мяча, однако в итоге уступили национальной команде Нидерландов - 2:3, передает Укринформ.
Автором голов в начале второго тайма стал Джорджинио Вейналдум, отличившийся на 52-й и 59-й минутах. На 75-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом в левую «девятку» сократил счет в матче, а на 79-й Роман Яремчук ударом головой в правый угол ворот Стекеленбурга восстановив паритет во встрече после навеса со стандарта Руслана Малиновского. Однако Дензел Дюмфрис на 85-й минуте принес-таки победу Нидерландам.
В другом поединке квартета С в Бухаресте (Румыния) сборная Австрии взяла верх над командой Северной Македонии - 2:1.
17 июня «сине-желтые» в Бухареств (Румыния) встретятся с Северной Македонией, 21 июня - Австрией.
Теги: Украина, футбол, Нидерланды, Чемпионат Европы
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