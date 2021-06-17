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Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро
УЕФА на своем официально сайте объявил претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Евро-2020.
В список номинантов попал мяч, забитый полузащитником сборной Украины Андреем Ярмоленко, который роскошным дальним ударом поразил ворота Нидерландов и вернул интригу в матче после 0:2.
Также среди других номинантов оказались игрок Австрии Стефан Лайнер, форвард Чехии Патрик Шик, забивший с центра поля, и португалец Криштиану Роналду.
Официальный сайт английского «Вест Хэма», за который выступает Андрей, опубликовал целую статью, посвященную мячу украинца. Прежде всего, авторы отметили красоту забитого мяча в ворота «оранжевых»: «Андрей Ярмоленко забил, пожалуй, лучший пока гол на Евро. Это был сенсационный удар по дуге с 25 ярдов. Этот величественный гол надолго останется в памяти». На сайте Всепроспорт можно найти прогнозы на чемпионат Англии, в том числе на игры «Вест Хэма» Ярмоленко.
Теги: Чемпионат Европы, гол, Андрей Ярмоленко, номинация
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