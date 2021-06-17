Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония

17.06.2021 15:00

Сегодня сборная Украины проведет ключевой поединок Евро-2020 против сборной Северной Македонии, сообщает Sportarena.

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом матча. Конечный прогноз на матч Украина – Северная Македония такой, на победу «жёлто-синих» дают кофф 1.72, тогда как успех македонцев оценивается на уровне 5.50. В целом, несмотря на всеобщую эйфорию после игры с голландцами, лёгкого матча для украинцев ждать не стоит.

Игра состоится в Бухаресте на Национальном стадионе. Начало - в 16:00. Видеотрансляция в Украине - ТК "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина".