- Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония15:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- 72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон16:00
- ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды16:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником13:00
- Украина минимально уступила Нидерландам в первом матче Евро-2020 (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина10:00
- УАФ заявила о "победном компромиссе" с УЕФА по дизайну формы10:00
Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)
17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.
На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.
Украинцы, также как и австрийцы, после двух туров имеют в своем активе победу над Северной Македонией и поражение от Нидерландов. Но из-за того, что у Украины больше забитых голов при одинаковой разнице (4:4 против 3:3 у Австрии), именно команда Андрея Шевченко занимает второе место в таблице.
В случае ничейного результата в последнем матче группы украинцы останутся вторыми.
Теги: Украина, Македония, Чемпионат Европы, победа
- Президент Украины уверен, что Евро-2012 быстро окупится
- Правительство определилось со строительством объектов к Евробаскету-2015
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-2020
- Официальный курс валют на вторник, 5 октября
- Опубликован закон о льготах для программистов
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,946-7,954 за доллар
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова16:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
- Мариуполь снова попал под удар стихии13:00
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»11:00
- На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный10:00
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- Кабмин опубликовал новые правила карантина08:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова16:00
- Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония15:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Мариуполь снова попал под удар стихии13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»
- Мариуполь снова попал под удар стихии
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок
- Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?
- На Донбассе подорвались двое украинских военных
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-2020
- В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?