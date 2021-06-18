Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)

18.06.2021 10:00

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.

На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.

Украинцы, также как и австрийцы, после двух туров имеют в своем активе победу над Северной Македонией и поражение от Нидерландов. Но из-за того, что у Украины больше забитых голов при одинаковой разнице (4:4 против 3:3 у Австрии), именно команда Андрея Шевченко занимает второе место в таблице.

В случае ничейного результата в последнем матче группы украинцы останутся вторыми.