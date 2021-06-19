«Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»

19.06.2021 13:00

«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает SPORT.UA.

Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года. Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.