Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»

19.06.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»

«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает SPORT.UA.
Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года. Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.



Теги: Нидерланды, контракт, форвард, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх