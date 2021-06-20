Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия

20.06.2021 17:00

В понедельник, 21 июня, на Евро-2020 состоится матч третьего тура группы C - сборная Украины встретится с Австрией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение украинцам, но в целом ожидают ничейную игру, сообщает ZN.

Напомним, в первом туре Украина уступила Нидерландам (2:3), а во втором обыграла Северную Македонию (2:1). Австрийцы разобрались с македонцами (3:1) и также проиграли Нидерландам (0:2).На победу Украины можно поставить с коэффициентов 3.58, на ничью - 1.95, а на триумф австрийцев - 3.84.