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Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-2020

23.06.2021 12:00
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Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-2020

Сегодня решится вопрос прохода сборной Украины в 1/8 финала европейского первенства, сообщает Sport.ua.
Для дальнейшего участия в турнире команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из двух:

  • Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д. (общий коэф. = 1.84)
  • Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Если на второе событие надежды крайне мало, то вероятность первого примерно равна 50%.
Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия). Причем первый вариант намного более вероятен, чем второй.



Теги: футбол, Чемпионат Европы, Сборная Украины
 
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