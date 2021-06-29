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Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина

29.06.2021 16:00
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Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина

Национальная сборная Украины по футболу сыграет сегодня, 29 июня с командой Швеции матч 1/8 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение скандинавским футболистам, передает Укринформ.
Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,15, на выигрыш Швеции - 2,44.
Украина и Швеция встречались в официальных матчах однажды. На домашнем Евро-2012 «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве одержали волевую победу благодаря дублю своего нынешнего наставника Андрея Шевченко (2:1). В товарищеских матчах соперники имеют по одной победе в Сольно (2008) и Харькове (2011). Еще одна игра в финале Кипрского международного турнира-2011 в Никосии завершилась победой украинцев в серии пенальти.
Напомним, поединок Швеция - Украина состоится во вторник на 52-тысячном стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и начнется в 22.00 по киевскому времени.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на общедоступном телеканале "Украина" и официальном трансляторе Евро-2020 "Футбол 1".



Теги: Украина, футбол, Швеция, Чемпионат Европы, прогноз, букмекер
 
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