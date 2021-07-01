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Украинских болельщиков не пустят в Италию на матч Украины и Англии
Матч Евро-2021 между сборными Украины и Англии пройдет 3 июля в Риме, куда граждан нашего государства могут пустить по строго определенным причинам. Об этом напоминают в посольстве Украины в Италии.
Так, в соответствии с декретом правительства Италии от 18 мая туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще под запретом.
Въехать смогут только следующие (с обязательным предоставлением подтверждающих документов) на работу, обучение, лечение, возвращающиеся на постоянное место жительства или требующие неотложной медицинской помощи. Также пропустят членов семей граждан Италии или других стран ЕС, но при условии 10-тидневной самоизоляции.
"Попутно напоминаем, что наличие билетов на матч не является основанием для въезда в страну! Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку вне зависимости от ваших координат на карте мира!", - резюмируют в посольстве.
Теги: Украина, Италия, Чемпионат Европы, запрет, болельщик
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