Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия

02.07.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия

Национальная сборная Украины по футболу сыграет в субботу, 3 июля, с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение британским футболистам, передает Укринформ.
Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 9,00, на ничью - 4,50, на выигрыш Англии - 1,44.
Сборные Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе «сине-желтых» одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9). Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром - 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.
Напомним, поединок Украина - Англия состоится на 72-тысячном Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22.00 по киевскому времени.



Теги: Украина, Чемпионат Европы, прогноз, Англия, букмекер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх