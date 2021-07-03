- В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену 17:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия14:00
- Украинских болельщиков не пустят в Италию на матч Украины и Англии08:00
- Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина16:00
- Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)09:00
- Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-202008:00
- Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-202012:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену
В Мариуполе открылся молодежный фестиваль по стронгмену Strong Games 2021, сообщает MRPL.CITY.
Состязания стартовали на площади Свободы. В целом будут работать порядка пяти фитнес-локаций.
«Мариуполь – самый спортивный город Украины. Самая активная молодежь города уже начала тренировки. Мариупольцы, просыпайтесь и присоединяйтесь к нам. Хорошее настроение обеспечено», – отметил соорганизатор фестиваля, известный мариупольский спортсмен, стронгмен Александр Лашин.
По его словам, для проведения мероприятия в Мариуполь привезли порядка 20 тонн «железа», а также специальное оборудование – покрышки, большие гири, чемоданы.
Подробный тайминг:
Локация «Стронгмен»
12:00 – 14:00 – Турнир «Самая сильная семья Украины 2021»
15:00 – 18:00 – Этап кубка Украины по стронгмену
Локация «Сцена»
10:00 – Зумба
10:30 – функциональная тренировка Fitstar
11:00 – Тай–бо
14:00 – функциональная тренировка Fitstar
14:30 – Kangoojumps
18:30 – Зумба
18:30 – Тай–бо
19:00 – Kangoojumps.
Теги: Мариуполь, фестиваль, стронгмен
- В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest
- Фотособытия недели (10-16 июня): Нас удивили циркачи, брейк-дансеры и... коровы
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Сцена на воде и 8 фур звука! В Мариуполе полным ходом идет подготовка к фесту MRPL City
- В Мариуполе стартовал детский фольклорный фестиваль "Коляда"
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы16:00
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки15:00
- СБУ выявила на Луганщине два тайника с гранатами и взрывчаткой14:00
- В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену 17:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля13:00
- В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer11:00
- Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной10:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России16:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия14:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО
- В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
- Металлургам ОРДЛО пообещали "праздничную" премию в 500 рублей
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк