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В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену

03.07.2021 17:00
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В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену

В Мариуполе открылся молодежный фестиваль по стронгмену Strong Games 2021, сообщает MRPL.CITY.
Состязания стартовали на площади Свободы. В целом будут работать порядка пяти фитнес-локаций.
«Мариуполь – самый спортивный город Украины. Самая активная молодежь города уже начала тренировки. Мариупольцы, просыпайтесь и присоединяйтесь к нам. Хорошее настроение обеспечено», – отметил соорганизатор фестиваля, известный мариупольский спортсмен, стронгмен Александр Лашин.
По его словам, для проведения мероприятия в Мариуполь привезли порядка 20 тонн «железа», а также специальное оборудование – покрышки, большие гири, чемоданы.
Подробный тайминг:
Локация «Стронгмен»
12:00 – 14:00 – Турнир «Самая сильная семья Украины 2021»
15:00 – 18:00 – Этап кубка Украины по стронгмену
Локация «Сцена»
10:00 – Зумба
10:30 – функциональная тренировка Fitstar
11:00 – Тай–бо
14:00 – функциональная тренировка Fitstar
14:30 – Kangoojumps
18:30 – Зумба
18:30 – Тай–бо
19:00 – Kangoojumps.



Теги: Мариуполь, фестиваль, стронгмен
 
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