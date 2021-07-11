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Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020

11.07.2021 15:00
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Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020

Сегодня, 11 июля, состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, которые будут хозяевами поля, сообщает ZN.
Завоевание трофея англичанами оценивается коэффициентом 1,83, а итальянцами - 2,04. Наиболее вероятным точным исходом финала считается победа Англии со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 6,30.
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и "Украина". Начало трансляции в 21:50.



Теги: футбол, Чемпионат Европы, прогноз, букмекер, финал
 
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