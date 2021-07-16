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ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)
16.07.2021 12:00
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве.
Новый домашний комплект формы — оранжевые футболки и черные шорты. В выездном комплекте будет черная футболка.
Также впервые был представлен женский комплект формы. С нового сезона у «Шахтера» будет и женская команда.
Это первый год сотрудничества «Шахтера» со спортивным брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.
До этого у «Шахтера» был контракт с Nike.
Теги: Puma, форма, презентация, ФК "Шахтёр"
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