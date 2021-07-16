На Северском Донце проведут массовый заплыв среди любителей

16.07.2021 16:00

17 июля 2021 года впервые в истории современной Украины в Донецкой области состоится массовый заплыв на открытой воде среди любителей, сообщает Восточный Вариант со ссылкой на организаторов.

Участники соревнований преодолеют на выбор дистанцию 16 км или 4,7 километров по реке Северский Донец.

Среди участников мероприятия, а их уже зарегистрировалось 200 человек, - пловцы-любители из разных городов Украины, а также граждане ОАЭ и Австрии.

Организатор соревнований - команда молодых спортсменов и любителей Legendary Swim Series и United Athletes. Заплыв состоится при содействии Святогорского городского совета.

Расписание соревнований:

LEGEND - 16KM

06:00 - начало регистрации

06:45 - завершение регистрации и начало трансфера

07:00 - отправление последнего трансфера

08:30 - 09:00 - старт

HERO - 4.7KM

07:00 - начало регистрации

09:00 - завершение регистрации и начало трансфера

09:30 - отправление последнего трансфера

10:30 - 11:00 - старт

CHARITY SWIM/БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПЛЫВ

14:00 - 14:30 - старт

15:00 - завершение заплывов и начало награждения.