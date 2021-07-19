Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)

19.07.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)

В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера провела свой первый матч в истории, сообщает iSport.
Это была товарищеская встреча, а соперником стала киевская команда Еднисть. Победу одержал Шахтер с весьма солидным перевесом – 16:0. Команды сыграли 3 тайма по 25 минут. Подопечные Романа Заева забили 4 гола в первом тайме, 5 – во втором и 7 – в финальной трети игры. Шестью голами отличилась Вероника Кожухарь, четыре мяча забила Полина Янчук, по голу в свой актив записали Анастасия Кревская, Надежда Вегерич, Любовь Мохнач, Мария Ковб, Алина Старухина и Елизавета Молодюк.
Напомним, в сезоне-2021/22 женская команда Шахтера будет выступать в Первой лиге Украины, где сыграет в группе Б. Первый официальный матч команда проведет 15 августа против Багиры из города Кропивницкий.



Теги: победа, ФК "Шахтёр", женщины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх