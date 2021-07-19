Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)

19.07.2021 11:00

В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера провела свой первый матч в истории, сообщает iSport.

Это была товарищеская встреча, а соперником стала киевская команда Еднисть. Победу одержал Шахтер с весьма солидным перевесом – 16:0. Команды сыграли 3 тайма по 25 минут. Подопечные Романа Заева забили 4 гола в первом тайме, 5 – во втором и 7 – в финальной трети игры. Шестью голами отличилась Вероника Кожухарь, четыре мяча забила Полина Янчук, по голу в свой актив записали Анастасия Кревская, Надежда Вегерич, Любовь Мохнач, Мария Ковб, Алина Старухина и Елизавета Молодюк.

Напомним, в сезоне-2021/22 женская команда Шахтера будет выступать в Первой лиге Украины, где сыграет в группе Б. Первый официальный матч команда проведет 15 августа против Багиры из города Кропивницкий.