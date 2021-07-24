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Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады
24.07.2021 13:00
Трансляция российского «Первого канала» церемонии открытия Олимпиады в Токио прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла следующая команда — Уругвая, сообщает телеканал "Дождь".
В пресс-службе «Первого канала» заявили, что «парад спортсменов длится порядка двух часов», и «для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз». Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, в пресс-службе канала не объяснили.
Теги: Украина, Россия, Токио, олимпиада, открытие, Первый канал
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