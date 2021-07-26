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К 30-й годовщине независимости Украины проведут сверхмарафон Львов - Северодонецк

26.07.2021 17:00
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К 30-й годовщине независимости Украины проведут сверхмарафон Львов - Северодонецк

К 30-й годовщине независимости Украины состоится сверхмарафонский пробег Львов - Северодонецк. Об этом сообщает пресс-центр ЛОГА.
Пробег пройдет дорогами 9 областей: Львовской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.
Участниками акции будут 2-3 бегуна, которые будут поочередно сменять друг друга на дистанции, передавая Государственный Флаг Украины.
В городах и городках возможно участие местных любителей бега.
Дата проведения: 30 июля - 24 августа 2021 (26 дней).
Длина пробега: 1388 км.
Старт: 30 июля в 9.00 во Львове. Завершится марафон в Луганской области 24 августа: Лисичанск, 15:40 - Северодонецк, 17:00.



Теги: Львов, Северодонецк, марафонский бег
 
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