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"Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)

04.08.2021 08:00
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"Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в гостях победил бельгийский "Генк". Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Мячи забили Пол Онуачe (39 минута) - в составе "Генка"; Тете (63, с пенальти), Алан Патрик (81) - у "Шахтера".
Ответный поединок пройдет 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.



Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
 
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