Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)

11.08.2021 09:00

В рамках ответного поединка квалификации Лиги чемпионов Шахтер дома принимал Генк, сообщает Корреспондент.net.

В первом тайме донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря голу Траоре на 27-й минуте. Форвард удачно замкнул передачу Тете, который отдал мяч на пустые ворота.

Во второй сорокапятиминутке подопечные Роберто Де Дзерби сумели отправить второй мяч в сетку ворот бельгийского клуба. Автором забитого мяча стал Маркос Антонио, который быстрее всех сообразил, что нужно делать с мячом в штрафной Генка.

Бельгийский клуб сумел ответить лишь голом престижа - Дессерс отправил мяч в сетку ворот Трубина на 90-й минуте.

Теперь в плей-офф квалификации Лиги чемпионов команда Роберто Де Дзерби встретится с Монако, которым руководит экс-тренер Баварии Нико Ковач. "Монегаски", к слову, в третьем квалификационном раунде уверенно разобрались с пражской Спартой (2:0, 3:1).

Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа. Первый поединок должен пройти на поле команды из одноименного княжества.