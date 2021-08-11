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Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)

11.08.2021 09:00
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Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)

В рамках ответного поединка квалификации Лиги чемпионов Шахтер дома принимал Генк, сообщает Корреспондент.net.
В первом тайме донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря голу Траоре на 27-й минуте. Форвард удачно замкнул передачу Тете, который отдал мяч на пустые ворота.
Во второй сорокапятиминутке подопечные Роберто Де Дзерби сумели отправить второй мяч в сетку ворот бельгийского клуба. Автором забитого мяча стал Маркос Антонио, который быстрее всех сообразил, что нужно делать с мячом в штрафной Генка.
Бельгийский клуб сумел ответить лишь голом престижа - Дессерс отправил мяч в сетку ворот Трубина на 90-й минуте.
Теперь в плей-офф квалификации Лиги чемпионов команда Роберто Де Дзерби встретится с Монако, которым руководит экс-тренер Баварии Нико Ковач. "Монегаски", к слову, в третьем квалификационном раунде уверенно разобрались с пражской Спартой (2:0, 3:1).
Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа. Первый поединок должен пройти на поле команды из одноименного княжества.



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", плей-офф
 
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