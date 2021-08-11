- Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)09:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
- "Шахтер" начал дарить билеты на свои матчи за вакцинацию от COVID-1918:00
- Жан Беленюк завоевал первое "золото" для Украины на олимпиаде в Токио-202016:00
- "Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)08:00
- К 30-й годовщине независимости Украины проведут сверхмарафон Львов - Северодонецк17:00
- "Шахтер" начал новый сезон с победы над "Ингульцом"13:00
- Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады13:00
- На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом12:00
- Бой Усик – Джошуа объявлен официально10:00
Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)
В рамках ответного поединка квалификации Лиги чемпионов Шахтер дома принимал Генк, сообщает Корреспондент.net.
В первом тайме донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря голу Траоре на 27-й минуте. Форвард удачно замкнул передачу Тете, который отдал мяч на пустые ворота.
Во второй сорокапятиминутке подопечные Роберто Де Дзерби сумели отправить второй мяч в сетку ворот бельгийского клуба. Автором забитого мяча стал Маркос Антонио, который быстрее всех сообразил, что нужно делать с мячом в штрафной Генка.
Бельгийский клуб сумел ответить лишь голом престижа - Дессерс отправил мяч в сетку ворот Трубина на 90-й минуте.
Теперь в плей-офф квалификации Лиги чемпионов команда Роберто Де Дзерби встретится с Монако, которым руководит экс-тренер Баварии Нико Ковач. "Монегаски", к слову, в третьем квалификационном раунде уверенно разобрались с пражской Спартой (2:0, 3:1).
Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа. Первый поединок должен пройти на поле команды из одноименного княжества.
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", плей-офф
- Мирча Луческу: "Сегодня показали, что мы лучше "Байера"
- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)
- Шахтер начал продажу билетов на матч против Генка
- У "Байера" и "Шахтёра" ничья по травмированным
- "Шахтер" второй раз обыграл "Фейеноорд" (ВИДЕО)
- Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в игре с "Хоффенхаймом"
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили16:00
- Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)09:00
- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac08:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
- В Мариуполе третий день идет фестиваль MRPL City-2021 (ВИДЕО)
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный