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В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство
12.08.2021 15:00
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих может ответить на травлю в родной стране сменой гражданства и переездом в Россию. Такое мнение высказал "депутат НС ДНР" Владимир Чекун.
"Могу лишь посоветовать бронзовому призеру Олимпийских игр Ярославе Магучих сменить гражданство и в будущем выступать под российским флагом. Как написал в своей статье президент РФ Владимир Путин: «русские и украинцы – один народ, единое целое»", – подчеркнул он.
Теги: Украина, Россия, гражданство, ДНР, Магучих
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