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Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?
Любите спорт и хотите проявить себя в направлении прогнозов? Тогда узнайте, как выбрать лучшего букмекера на Донбассе, который предлагает оптимальные и выгодные условия для ставок.
Как сегодня работают букмекеры в Украине?
Азартный бизнес в Украине вышел из тени. В конце 2020 года президент страны подписал закон о начале регулирования игорной сферы. Эти нововведения обязали букмекерские конторы Украины, которые хотят легально работать в стране, получить соответствующие лицензии, создать наземные офисы, а также оплатить гарантийные взносы в бюджет страны.
Начало регулирование бизнеса поспособствовало не только регулярным финансовым отчислениям в казну страны. Изменения также положительно сказались на игроках, которые получили юридическую защиту, поскольку стали обслуживать в лицензированных компаниях.
Какие же букмекеры Украины сегодня легально работают на Донбассе и других украинских городах? Об этом поведаем дальше.
Какого букмекера выбрать на Донбассе?
Описание лицензированных букмекеров Украины стоит начать с того, что все современные БК сейчас работают через интернет. Регуляторы массово позакрывали наземные пункты обслуживания клиентов, которые потеряли актуальность в ходе глобализации всемирной паутины.
Если раньше, чтобы сделать ставку на футбол или другой вид спорта, прогнозистам нужно было отправляться в кассу, то сейчас все необходимые действия можно выполнять, не покидая свои апартаменты или рабочее место. Достаточно:
1. Зайти на официальный сайт БК или установить его мобильное приложение.
2. Пройти регистрацию (создать игровой профиль).
3. Пополнить счет любым доступным методом.
4. Выбрать один или несколько исходов для ставки.
5. Заключить пари.
Вот таким простым и незамысловатым образом поклонники ставок на спорт сегодня могут обслуживаться в букмекерских конторах Украины.
Жителям Донбасса, как и других городов страны, сегодня в полном объеме доступны продукты сервиса Париматч. Эта компания первой получила украинскую лицензию после внедрения законов о лицензировании букмекеров.
Новым клиентам Parimatch предлагает внушительный бонус, многофункциональный сайт, современные мобильные приложения. Вышеописанные достоинства БК подкрепляются конкурентными коэффициентами и тысячной росписью спортивных матчей любой дисциплины.
Теги: Донбасс, спорт, букмекер, ставки
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