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Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу
У тренера нет опыта с большими командами, но блестящее реноме по работе с молодёжью.
Место Андрея Шевченко перестало пустовать: 18 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной стал Александр Петраков. Беттинг-проект Legalbet рассказывает, почему у специалиста есть все шансы избавиться от приставки «и.о.» и добиться успеха.
Букмекеры уверены: при новом тренере Украина отберётся в стыки к ЧМ-2022
После трёх матчей квалификации к чемпионату мира у Украины три очка. Это на четыре меньше, чем у Франции, но больше, чем у трёх других сборных из группы D. Если к концу отбора команда сохранит второе место, то попадёт в стыковые матчи.
Судя по коэффициентам, которые предлагает официальный сайт Фонбет, именно Украина должна быть второй. У Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии шансов меньше.
Петраков: чемпион мира с молодёжкой
Профессиональным футболистом Петраков был всего 8 лет. Ничего, кроме нескольких наград в клубах Украинской ССР, он не добился. Но в роли тренера заявил о себе на весь мир.
64-летний специалист начал тренировать ещё в 1994-м и с того периода прошёл путь от сотрудника тренерского штаба до главного тренера молодёжек Украины. С 2010-го коуч поработал с юношами до 16, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет. А с 2014 года достиг серьёзных высот:
В 2014-м на юношеском чемпионате Европы (U-19) его команда заняла пятое место.
В 2015-м на чемпионате мира (U-20) вышла в 1/8 финала.
В 2018-м тренер вернулся в команду до 19 лет и дошёл с ней до полуфинала ЧЕ.
Но лучший результат в тренерской карьере пришел в 2019-м. Сборная Украины выступала на ЧМ для игроков до 20 лет и взяла золото. Это первый такой успех для украинских юношей и лишь второй, если учитывать времена СССР (советская сборная выиграла ЧМ до 20 лет в 1977-м).
Успех на мировом первенстве принёс Петракову ещё одно звание. В 2019-м он вошёл в число 25 лучших тренеров сборных мира по версии МФФИИС.
Из молодёжки в главную команду: есть ли успешные прецеденты
В мире много примеров переквалификации из тренеров молодёжки во взрослые. Самый известный — Гарет Саутгейт. Он три года возглавлял молодёжную сборную Англии, а затем перешел в главную. И преуспел: в 2018-м довёл «Трёх львов» до полуфинала чемпионата мира, а в 2021-м выиграл серебро чемпионата Европы.
Теги: футбол, тренер, молодежь, Сборная Украины
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