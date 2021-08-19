Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу

19.08.2021 13:00

У тренера нет опыта с большими командами, но блестящее реноме по работе с молодёжью.

Место Андрея Шевченко перестало пустовать: 18 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной стал Александр Петраков. Беттинг-проект Legalbet рассказывает, почему у специалиста есть все шансы избавиться от приставки «и.о.» и добиться успеха.

Букмекеры уверены: при новом тренере Украина отберётся в стыки к ЧМ-2022

После трёх матчей квалификации к чемпионату мира у Украины три очка. Это на четыре меньше, чем у Франции, но больше, чем у трёх других сборных из группы D. Если к концу отбора команда сохранит второе место, то попадёт в стыковые матчи.

Судя по коэффициентам, которые предлагает официальный сайт Фонбет, именно Украина должна быть второй. У Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии шансов меньше.

Петраков: чемпион мира с молодёжкой

Профессиональным футболистом Петраков был всего 8 лет. Ничего, кроме нескольких наград в клубах Украинской ССР, он не добился. Но в роли тренера заявил о себе на весь мир.

64-летний специалист начал тренировать ещё в 1994-м и с того периода прошёл путь от сотрудника тренерского штаба до главного тренера молодёжек Украины. С 2010-го коуч поработал с юношами до 16, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет. А с 2014 года достиг серьёзных высот:

В 2014-м на юношеском чемпионате Европы (U-19) его команда заняла пятое место.

В 2015-м на чемпионате мира (U-20) вышла в 1/8 финала.

В 2018-м тренер вернулся в команду до 19 лет и дошёл с ней до полуфинала ЧЕ.

Но лучший результат в тренерской карьере пришел в 2019-м. Сборная Украины выступала на ЧМ для игроков до 20 лет и взяла золото. Это первый такой успех для украинских юношей и лишь второй, если учитывать времена СССР (советская сборная выиграла ЧМ до 20 лет в 1977-м).

Успех на мировом первенстве принёс Петракову ещё одно звание. В 2019-м он вошёл в число 25 лучших тренеров сборных мира по версии МФФИИС.

Из молодёжки в главную команду: есть ли успешные прецеденты

В мире много примеров переквалификации из тренеров молодёжки во взрослые. Самый известный — Гарет Саутгейт. Он три года возглавлял молодёжную сборную Англии, а затем перешел в главную. И преуспел: в 2018-м довёл «Трёх львов» до полуфинала чемпионата мира, а в 2021-м выиграл серебро чемпионата Европы.