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Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)

20.08.2021 09:00
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Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)

В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" на выезде разгромно уступила "Рапиду" из Австрии, сообщает iSport.ua.
Венский коллектив вышел вперед уже в первом тайме после грубой ошибки Шевченко и Вернидуба.
Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника сумели создать большое количество моментов у ворота "Рапида", но забить не вышло. Хозяева грамотно воспользовались пустыми зонами и ошибками обороны "Зари", что привело к еще двум голами. Сначала Кара забил второй, а затем Грюлль установил окончательный счет встречи - 3:0.
Ответный поединок "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа.



Теги: футбол, Лига Европы, ФК "Заря"
 
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