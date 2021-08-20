Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)

20.08.2021 09:00

В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" на выезде разгромно уступила "Рапиду" из Австрии, сообщает iSport.ua.

Венский коллектив вышел вперед уже в первом тайме после грубой ошибки Шевченко и Вернидуба.

Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника сумели создать большое количество моментов у ворота "Рапида", но забить не вышло. Хозяева грамотно воспользовались пустыми зонами и ошибками обороны "Зари", что привело к еще двум голами. Сначала Кара забил второй, а затем Грюлль установил окончательный счет встречи - 3:0.

Ответный поединок "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа.