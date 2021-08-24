Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть

24.08.2021 15:00

Завтра донецкий Шахтер сойдется в ответном противостоянии против французского Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра во Франции завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Букмекеры считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Нико Ковача, сообщает football.ua.

Так, на победу Монако предлагается коэффициент 2,40, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Команды встретятся в Харькове на ОСК "Металлист". У "горняков" отметили, что не могут провести игру на НСК "Олимпийском" в Киеве, поскольку там будут установлены сценические конструкции для празднования Дня Независимости Украины. Это называют прямой причиной переноса матча на харьковский стадион.

Матч покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Трансляция начнется в 21:45. Студия с экспертами стартует в 20:55.