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Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы
В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua.
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале "Униан".
По мнению специалистов, чуть больше шансов на победу в предстоящем противостоянии у подопечных Виктора Скрипника.
В букмекерских конторах на победу луганского коллектива можно поставить с коэффициентом 2,25, в то время как триумф команды из Австрии здесь оценили в 2,85.
На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,85.
При этом эксперты не сомневаются, что в групповой этап Лиги Европы пробьется Рапид. Этот исход оценили в 1,03. А вот на проход команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 12,23.
Отметим, что в первом матче, который состоялся 19 августа в Австрии, Заря потерпела поражение со счетом 0:3.
Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Рапид" Вена, ФК "Заря"
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