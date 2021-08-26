- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть15:00
- Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)15:00
- Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)09:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон14:00
Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове играл с "Монако". Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд после победы в первой игре (1:0), сообщает "Зеркало недели".
Первый тайм получился провальным для украинского клуба - "Монако" забил дважды усилиями Бен-Йеддера. После перерыва ситуация не слишком изменилась, но на 74-й минуте Марлос сократил отставание точным ударом в нижний угол.
С учетом отмены правила выездного гола команды продолжили борьбу в овертаймах. Судьбу путевки в группу ЛЧ решил эпизод во втором овертайме на 114-й минуте, когда Мудрик делал передачу в центр штрафной, а мяч от ноги Агилара залетел за спину вратарю и принес "горнякам" ничью.
Результат поединка в Харькове позволил "Шахтеру" пройти "Монако" по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.
Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле (Турция).
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", плей-офф
- Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Хоффенхайм
- Букмекеры «похоронили» «Шахтер» перед матчем с «Реалом»
- Наставник "Байера": "Нам нужно решить проблемы с контролем мяча"
- «Шахтер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» (ВИДЕО)
- Ман Сити – Шахтер: прогноз букмекеров
- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу08:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте17:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев14:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа11:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть