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Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Францией в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022. Матч на НСК Олимпийский в Киеве закончился со счетом 1:1, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Изначально украинская сборная повела в счете благодаря дебютному голу полузащитника Николая Шапаренко, но после перерыва Франция отыгралась.
По сравнению с игрой в Казахстане, в стартовом составе украинской сборной произошло сразу пять изменений. В защите вместо Эдуарда Соболя и Александра Караваева вышли Сергей Кривцов и Александр Тимчик, а в средней линии Сергея Сидорчука, Александра Зинченко и Виталия Буяльского заменили Тарас Степаненко, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков. Расстановка с тремя центральными защитниками и одним форвардом осталась неизменной.
Шапаренко забил гол на 44-й минуте, но уже в начале второго тайма сборная Франции отыгралась. Энтони Марсьяль забил гол на 50-й минуте. В последние минуты мяч лучше держался у гостей, но счет не изменился.
Таким образом Украина в пятый раз в этом цикле завершила игру вничью и занимает третье место в турнирной таблице.
Теги: Украина, Франция, Чемпионат мира по футболу
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