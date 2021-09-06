- ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов10:00
- Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-202210:00
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)11:00
- В Украине прошел патриотический забег памяти павших воинов (ВИДЕО)10:00
- Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть15:00
- Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)15:00
- Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)09:00
ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов
"Донбасс" в матче с французским "Руаном" добыл первую в истории украинского хоккея победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-центр донецкого клуба.
"Донбасс" начал игру очень активно. "Руану" пришлось много работать в защите и это привело к нарушению правил. Дончане получили право поиграть в большинстве. К сожалению, это преимущество сыграло злую шутку с чемпионом Украины. "Руан" разогнал контратаку в меньшинстве и Антони Гаттиг эффектно закончил ее голом – 0:1.
После перерыва "Донбасс" снова взвинтил темп. На исходе пятой минуты игрового отрезка команде Павла Микульчика наконец-то удалось забить. С передачи Андрея Бирюкова точным броском отметился Олег Шишлянников – 1:1.
Все решил гол Андрея Бирюкова в третьем периоде. Центрфорвард "Донбасса", как выяснилось, стал автором победной шайбы. За свои старания – 1+1 по системе «гол+пас» – Бирюков получил награду лучшему игроку матча.
"Донбасс" выиграл 2:1 и теперь имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч дончане проведут также против "Руана". Игра состоится 9 сентября.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ХК "Донбасс"
- Лига чемпионов: определены три участника плей-офф отборочной стадии
- "Шахтер" стартовал в Лиге Чемпионов с победы (ВИДЕО)
- Букмекеры ставят "Шахтер" в один ряд с "Ромой"
- "Бавария" посвятила победу в полуфинале Лиги чемпионов Тимощуку и его жене
- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк13:00
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября09:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября17:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября11:00
- Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-202210:00
- США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-1909:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения
- ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций
- Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать